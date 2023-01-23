Karşıyaka, dış sahada kayıp

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, dış sahada 3 puan hasretine son veremedi. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanlarda çıktığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi bu periyota 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Derince önünde henüz 2'nci dakikada yeni transferi Yılmaz'ın golüyle öne geçen Karşıyaka, skor avantajını koruyamadı. Yeşil-kırmızılılar, daha önce Elazığspor ve Kütahyaspor randevularında da öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu. Karşıyaka, önümüzdeki hafta 1922 Konyaspor 'u konuk edecek.