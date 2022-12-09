Karşıyaka, deplasmanda kritik eşikte

Karşıyaka, bu hafta Belediye Kütahyaspor önünde çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Grupta 27 puanla lider Mersin'in 8 puan gerisinde, Play-Off hattının 1 puan üstünde 4'üncü sırada yer alan Karşıyaka, pazar günü Kütahya deplasmanında galip gelmesi durumunda zirve yarışındaki umutlarını sürdürecek.

Karşıyaka, son 4 maçta 3 galibiyet alan 26 puandaki forma rakibine yenilirse yine 26'şar puanlı BC Group Ağrı 1970 Spor ve Belediye Derincespor'un alacağı sonuçlara göre 10 hafta sonra Play-Off barajının dışında kalma ihtimaliyle karşı karşıya gelecek. Grupta son olarak 5'inci haftada Hacettepe 1945'e dış sahada 2-1 yenilerek Play-Off'un dışında kalan Karşıyaka, sonraki maçta Karbel Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla yenerek girdiği Play-Off hattındaki yerini 10 haftadır koruyor. (DHA)