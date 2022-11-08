Karşıyaka, deplasman performansıyla zirvede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka, bu sezon iç saha ve dış sahada farklı kimlik sergilerken, deplasmandaki performansıyla zirveye çıktı. İç saha maçlarında yenilenen haliyle 8 yıl sonra geri döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarının oluşturduğu müthiş atmosfere rağmen tutuk kalan Kaf-Kaf, evinde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenildi aldı. İzmir'de 5 maçta 4 gol atabilen yeşil-kırmızılı ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Grupta evinde 7 puan alabilen Karşıyaka, iç saha puan tablosunda ancak 9'uncu sırada kendisine yer bulabilirken, deplasmanda ise bambaşka bir görüntü sergileyip en iyi takım oldu. Son maçta Yomraspor'u 6 önemli eksiğine rağmen 1-0 mağlup eden Karşıyaka, deplasmandaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Dış sahada Nevşehir Belediyespor'u 2-0, 1922 Konyaspor 'u 3-1, Eskişehirspor'u da 1-0 yenen İzmir temsilcisi yalnız Hacettepe 1945'e 2-1 mağlup oldu. Ka-Kaf, deplasmanda 5 maçta topladığı 12 puanla grubun en iyi dış saha performansını sergiledi. (DHA)