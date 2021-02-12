Karşıyaka çöküşe geçti

Üst üste 5'inci mağlubiyetini yeni teknik patronu İbrahim Cezayir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Gölcükspor'a iç sahada 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, 6 maçta yalnız 1 kez ağları sarsarken son 4 maçta gol dahi atamadı.

Grupta 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u mağlup ettikten sonra 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen yeşil-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 3 sınavda gol ve puan yüzü göremedi. İlk yarıda zirve ortağıyken takımda yaşanan koronavirüs vakaları sonrası devrenin son 3 maçında 8 puan yitiren Karşıyaka, maratonun ikinci etabında da taraftarını kahretmeyi sürdürdü. İkinci yarının ilk sınavında Isparta 32 Spor'a yenildikten sonra Teknik Direktör Soner Tolungüç'ün istifa ettiği Karşıyaka; Esenler Erokspor ve İbrahim Cezayir yönetiminde oynanan Gölcük randevularında da puan hasretini sonlandıramadı.

Mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı grupta 14'üncü haftayı zirve ortağı olarak geçen Karşıyaka, son dönemde kabus görerek Play-Off hattından dahi çıkarken, lider Somaspor'un 13 puan gerisine düşüp şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselme hayallerini erken erteledi. 2'nci Lig'den düştüğü 2017-18 sezonundaki 8 mağlubiyetlik serisinden sonra üst üste 5 mağlubiyetle en kötü performansına imza atan Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime tepki gösterdi. Transfer yasağıyla aynı kadroyla 5'inci sezonunu geçiren Karşıyaka, takımı yalnız altyapıdan takviye edebiliyor.

DHA