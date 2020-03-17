Karşıyaka çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 3 maçtır galip gelemeyip bu periyottan 2 puan çıkaran Karşıyaka yarın Elazığ Belediyespor deplasmanında çıkışa geçmeye çalışacak. Elazığ Gençlik Merkezi Stadı'nda saat 14.30 başlayacak karşılaşmayı Yücel Büyük yönetecek. Karşılaşma koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirlerden dolayı tüm liglerde olduğu gibi seyircisiz oynanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Anıl forma giyecek.

Ağrı 1970 maçında hasta olduğu için yedek soyunan takımın en golcü ismi Doğukan ilk 11'deki yerini tekrar alacak. Grupta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka 42 puanla 5'inci sırada yer alırken, Elazığ Belediyespor 27 puan topladı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Geride kalan haftalarda hesapta olmayan puanlar kaybettik. Hedefimiz belli. Sezon sonu hedefimize ulaşmak artık puan kaybetmemeliyiz. Elazığ deplasmanında kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Fatih, Cenk, Metin, Onur, Harun, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Görkem, Hakan