Karşıyaka-Çiğli Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka, özel maçta U19 takımından 7 takviyeyle karşılaştığı Çiğli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki karşılaşmayı bu sezon Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan U19 takımıyla yakından ilgilenen yönetim de izledi. Kaf-Kaf'ın gollerini Cihan ve Doğukan kaydederken U19 takımdan Mert Yılmaz, Caner Cengiz, Batuhan Kara, Hakan Denizci, Özkan Duman, Mehmet Ağtepe ve Berat İş, gösterdikleri performansla alkış aldı.

Yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki haftalarda as kadroya U19 takımından takviye yapmayı planlıyor. Altyapının hem antrenmanlarını hem de maçlarını yakından takip eden Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Altyapımızda yer alan 7 oyuncumuz ile bir karma yaptık ve her iki devrede farklı kadrolar ile sahaya çıktık. Çocuklar gelecek için büyük ümit vaadediyor. Her geçen gün daha iyiye gittiklerini görebiliyoruz. Bu anlamda kulüpteki gelişmelerden oldukça memnunum. Onlar bizim geleceğimiz" diye konuştu

TARAFTARA TEŞEKKÜR

ALTYAPI patentli oyunculardan kurulu futbol takımına destek sağlamak için tüm mobil telefon operatörlerinden SMS kampanyası düzenleyen Karşıyaka, kampanyaya şimdiye kadar katılan taraftarlara teşekkür etti. Yeşil-kırmızılılar, KAFKAF yazarak boşluk bırakmadan aylık 10 ile 70 TL arasında destek miktarını ekleyerek 7979'a mesaj atıp kampanyaya katılan taraftarlara tek tek teşekkür mesajı gönderiyor. Kampanyayı sürdüren Karşıyaka yönetimi, sosyal medyada taraftara yönelik, "SMS atarak tüm branşlarda başarı hedefimize destek veren, kendisini semte ve kulübe ait hisseden, varlığı ile kulübümüzü güçlendiren taraftarımıza teşekkür ederiz. Kampanyamız desteğiniz ile büyümeye devam ediyor" mesajını paylaştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)