Karşıyaka, Çeşme'de kampa girdi

Çarşamba günü Bergama Belediyespor'u ağırlayıp ardından 4 gün sonra kritik deplasmanda Çatalcaspor'a konuk olacak Karşıyaka, Çeşme'de kampa girdi.

01 Nisan 2019, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
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Karşıyaka, Çeşme'de kampa girdi

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Play-Off yarışında çarşamba günü Bergama Belediyespor'u ağırlayıp ardından 4 gün sonra kritik deplasmanda Çatalcaspor'a konuk olacak Karşıyaka, Çeşme'de kampa girdi. Yeşil-kırmızılı ekip Bergama sınavına kadar 2 gün Çeşme'de kamp yapacak. Kamp kadrosuna cezalı Mustafa Aşan ile sakatlığı bulunan Mahir dahil edilmedi.

Kümede kalma umutlarını yitiren Bergama'dan sonra Play-Off yarışındaki rakiplerinden Çatalcaspor'la önemli bir maçta karşılaşacaklarını söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Öncelikle Bergama'ya konsantre oluyoruz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Aynı konsantrasyon, inanç ve hırsla sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle geceden galip ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA

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