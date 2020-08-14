TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan geçen sezonun Play-Off finalisti Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi.

Transfer yasaklısı kulüpte yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan 3 futbolcu 2'şer yıllığına sözleşme yeniledi. Sportif Direktör Atilla Güneş'in görüşme yaptığı Fatih ise düşünmek için süre istedi. Karşıyaka'da farklı kulüplerden teklifler alıp durumu belirsiz olan golcü Hakan Kuş'un da kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hakan'la da masaya oturulacak.