Karşıyaka, Cenk, Metin ve Arif'le nikah tazeledi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi.

14 Ağustos 2020, Cuma 18:46 Son Güncelleme:
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Karşıyaka, Cenk, Metin ve Arif'le nikah tazeledi

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan geçen sezonun Play-Off finalisti Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi.

Transfer yasaklısı kulüpte yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan 3 futbolcu 2'şer yıllığına sözleşme yeniledi. Sportif Direktör Atilla Güneş'in görüşme yaptığı Fatih ise düşünmek için süre istedi. Karşıyaka'da farklı kulüplerden teklifler alıp durumu belirsiz olan golcü Hakan Kuş'un da kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hakan'la da masaya oturulacak.

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