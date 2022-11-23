Karşıyaka - Çatalcaspor maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor deplasmanındaki beraberliğin ardından Çatalcaspor'u 10 kişiyle yendi, zirve yarışında lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki puan farkını 5'e indirdi: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda şiddetli yağmur altında 659 taraftarın izlediği hafta içi mesaisinde 68'inci dakikada Polat'ın direkt kırmızı kart görmesiyle eksilen Kaf-Kaf, 81'inci dakikada Fatih Taşdelen ve 90+4'üncü dakikada 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Mustafa Durgun'un golleriyle hayati 3 puana uzandı. Son 4 maçta 3'üncü, son 8 haftada ise 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka puanını 26'ya çıkarırken, Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilen lider Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde yeniden ikinci sıraya tırmandı.

Karşıyaka'da geçen cumartesi günü Ağrı 1970 Spor deplasmanından farklı olarak ilk 11'de Burak ve Caner'in yerine cezası biten Metin ile iyileşen Fatih Ergen'i oynatan teknik direktör Erman Güraçar, son haftalarda forma vermediği kaptanlardan Cenk'i kadroya almadı. İyileşen Onur Kolay, 3 maç sonra kadroya dönerken karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sakatlıktan çıkıp geçen hafta sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen de yedekler arasında yer alıp 46'ncı dakikada sahaya adım atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Maçtan dakikalar:

1'inci dakikada Çatalcasporlu İsmail Sevindi'nin ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

30'uncu dakikada Karşıyakalı Fatih Ergen sol çaprazdan ceza alanına girip kaleyi yokladı, defansa çarpan top Akın İsmail'de kaldı.

İlk yarı golsüz bitti.

60'ıncı dakikada Karşıyaka'da Fatih Ergen'in soldan kullandığı kornerde Polat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

64'üncü dakikada ev sahibinden Mustafa Aşan'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

68'inci dakikada Karşıyaka 10 kişi kaldı. Çağatay'la çizgi üzerinde girdiği ikili mücadelede yerde kalan Polat, kalkarken rakibine yumruk attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

81'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Fatih Taşdelen, kendi sürüklediği topu ceza sahası dışı sol çaprazında yerden müthiş bir şutla köşeden ağlara yolladı: 1-0.

90+4'üncü dakikada oyuna girdikten hemen sonra Mustafa Aşan'ın ara pasıyla soldan ceza alanına giren Mustafa Durgun, yerden düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşıyaka sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör, Mücahit Şentürk, Ömer Yasin Gezer

KARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Aykut, Metin, Özgür, Fatih Ergen (Dk. 76 Caner), Mustafa Aşan, Namık Barış (Dk. 90+4 Mustafa Durgun), Recep (Dk. 46 Fatih Taşdelen), İhsan Furkan (Dk. 46 Polat), Emre Gemici (Dk. 86 Burak)

ÇATALCASPOR: Akın İsmail - Yusuf Sarohan, İsmail Sevindi (Dk. 75 Eren) (Dk. 83 Recep), Çağatay, Reha, Ufuk (Dk. 75 Selahattin), Yunus Emre, İsmet, Ertuğrul, Furkan (Dk. 65 Buğra), Yusuf Turhan

GOLLER: Dk. 81 Fatih Taşdelen, Dk. 90+4 Mustafa Durgun (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Polat (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Yusuf Turhan, İsmet, Akın İsmail, Yunus Emre (Çatalcaspor), Mustafa Aşan, Ertuğrul, Burak (Karşıyaka)

DHA