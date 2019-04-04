Karşıyaka buz kesti

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan yeşil-kırmızılılar, rakiplerinin takıldığı haftada Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçırdı. Geçtiğimiz haftalarda lider Kırşehir Belediyespor ve zirve yarışı veren Altındağ Belediyespor ile Kızılcabölükspor'u yenerek dikkat çeken Kaf-Kaf; üst üste 10 mağlubiyet alan, 19 haftadır kazanamayan ve bitime 6 hafta kala lige mendil sallayan Bergama Belediyespor'a boyun eğerek şaşkınlık yarattı. İlk 5'in 5 puan gerisinde 40 puanla 10. sıraya gerileyen Karşıyaka, kalan maçlarında Play-Off yarışı veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (D) ve Yeni Orduspor, düşme hattındaki Adıyaman 1954 (D) ile takipçileri Sultanbeyli Belediyespor ve Elaziz Belediyespor'la karşılaşacak.

Aldıkları beklenmedik yenilgi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Mesut Toros, "Golü bulsak maç farklı yere gidecekti, ancak bir türlü golü bulamadık. Net 10-12 pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Bu yüzden rakibin direnci arttı. Kazanmalarına lafım yok ancak maçın henüz 5. dakikasında vakit geçirmeleri hoş değildi. Futbolcularımızı motive etmek için ve oyun felsefemizden ödün vermemek adına maçtan önce konuşmalar yaptık. Takımımın fazla istekli olması, alınan her topun hücuma yönelik kullanılması bize defansta zaman zaman sıkıntılar yaşattı. Saha içinde oyuncuları kontrol etmek çok zor. Müdahale etmeye çalıştım ancak bir an önce gol bulma isteği nedeniyle kontrolsüz güç halinde bir görüntü sergiledik. Kaybettiğimiz son 2 final maçında tecrübesizliğin kurbanı olduk. Son maça kadar Play-Off için mücadele edeceğiz" dedi.

YÖNETİMDEN JET CEZA

Karşıyaka yönetimi, Bergama Belediyespor mağlubiyetinin ardından futbolculara 2'şer bin TL ceza kesti. Bu sezon prim ve maaş ödemelerini düzenli yapan yönetim, ceza konusunda da titiz davrandı. "Yönetim olarak takımı nasıl mükafatlandırıyorsak, bu maçtaki ortaya konan futbolcu da cezalandırdık" diyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Çok genç bir takıma sahibiz. Çocuklar Play-Off stresini kaldıramadı. Çatalca maçını kazanarak bu kaybı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.