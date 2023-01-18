TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Belediye Derincespor maçına odaklanan Karşıyaka, yeni transferlerinden Burak Başkaya'nın lisans işlemlerini hafta içinde tamamlayacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in Fethiyespor'dan öğrencisi olan Burak, Fethiye ekibinden gelmesi gereken evrakın yetişmemesi nedeniyle iç sahada 4-2 galibiyetle sonuçlanan Nevşehir Belediyespor randevusunda kadroda yer alamadı. Yeşil-kırmızılılar, 10 numara ve kanatlarda görev alabilen Burak'ı bu hafta maç kadrosuna dahil edecek.

Karşıyaka'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kanat oyuncuları Ali Say ve Yılmaz Ceylan, Nevşehir karşısında ilk maçlarına ilk 11'de çıktı. Stoper Ahmet Batuhan Akyüz ise 90 dakika kulübede kaldı. İzmir temsilcisinin son takviyesini de orta sahaya yapması bekleniyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı ön libero Mustafa Aşan dışında eksik yok.

DHA