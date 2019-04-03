Karşıyaka-Bergama Belediyespor maç sonucu: 0-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta Play-Off hesapları yapan Karşıyaka, küme düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor’a evinde 2-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Maçın 31'inci dakikasında Şamil konuk takımı öne geçirdi. İkinci yarıda Bergama kalesine yüklenen yeşil-kırmızılılar 78'inci dakikada bu kez Altan’a engel olamadı. Bu sonuçla 40 puanda kalan Kaf-Kaf, ilk 5 şansını oldukça zora soktu. Bölgesel Amatör Lig’in yolunu tutan Bergama ise 3'üncü galibiyetini alıp 15 puana yükseldi.

19'uncu dakikada Bergama Belediyespor atağında Hamit sağdan ortaladı, Zafer’in yerden vuruşunda top kaleci Erdoğan’da kaldı.

31'inci dakikada konuk takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Şamil sağ çaprazdan ceza alanına girip, bekletmeden vurdu: 0-1.

43'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Arif’in pasında Hakan’ın sert şutunu Bergama kalecisi Fehmi çeldi.

54'üncü dakikada Arif’in pasında topu önünde bulan Hakan kaleyi yokladı, top auta çıktı.

76'ncı dakikada İlyas’ın ortasında, Hakan kafayı vurdu. Top yan direğin dibinden oyun alanını terk etti.

78'inci dakikada Bergama Belediyespor farkı 2’ye çıkardı. Soldan gelişen atakta yapılan ortada Altan kafayı vurdu, kaleci Erdoğan çaresiz kaldı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Bergama Belediyespor deplasmanda Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Mustafa Burak Dilitatlı (xx), Fatih Deveci (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (xx), Cenk (x), Metin (xx), Onur (xx), Fatih (x), Arif (x) (Dk. 77 Bartu), Görkem (x) (Dk. 62 Harun x), Burak (x) (Dk. 46 Özgür x), İlyas (xx), Hakan (x)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) - Onurcan (xxx), Tuncer (xx), Serhat (xxx), Hamit (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 85 Efecan), Zafer (xx) (Dk. 67 Hakan xx), Ali Sinan (xx), Şamil (xxx), Mert (xxx), Bahri (xx) (Dk. 75 Altan xx)

GOLLER: Dk. 31 Şamil, Dk. 78 Altan (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bahri, Şamil, Efecan, Tuncer, Ali Sinan (Bergama Belediyespor), Fatih, Arif, Anıl (Karşıyaka)