Karşıyaka beklemeye geçti

Yönetimin bayram sonrası tecrübeli teknik adamla masaya oturacağı ve yeni sezon için anlaşma zemini arayacağı bildirildi. Yola Tolungüç'le devam etmeyi planlayan kurmayların kadro planlamasına da başladığı belirtildi. Transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli oyuncularla mücadele eden Kaf-Kaf'ta 2020-2021 sezonu öncesi yine birçok genç ismin A takıma dahil edileceği açıklandı. A takımda forma şansı bulamayan gençlerin de çeşitli takımlara kiralanacağı ve tecrübe kazanmalarının sağlanacağı bildirildi. Karşıyaka, Doğukan İnci transferinde ise Beşiktaş'la temaslarını sürdürüyor.

İZMİR, (DHA)



