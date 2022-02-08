Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı takıma inanıyor

Hem sezon başında hem de devre arasında transfer yasağını kaldırarak takviyeler yapan ancak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan başkan Büyükkarcı, "Bu takımın küme düşmesi söz konusu değil. Mümkün değil küme düşmez. Oynadığımız futbol ortada, takım oturdu. Buradan sonrası iyi gidecek en ufak kuşkum yok. Küme düşmek bizim aklımızdan bile geçmiyor. Şanssızlığımız var. Bu iş üzerinden yönetime yürüyenler mahcup olacaklar. Saygı sınırları içinde eleştirsinler ama kimse şerefimizle oynama hakkına sahip değil. Bu işin karnesi sezon sonunda belli olur. Sezon sonu konuşuruz" dedi.

"ÜZERİMİZDE ŞANSSIZLIK VAR"

Sezon başında 120'ye yakın dosya kapatarak transfer yasağını kaldırdıklarını belirten Turgay Büyükkarcı, "Yasağı transferin bitmesine 3-5 gün kala kaldırabildik. Kolay olmadı. Transferimiz biraz sıkıştı. Transferlerin bir kısmından gayet iyi faydalanıyoruz, bir kısmından faydalanamadık. Ara transferde 4-5 oyuncu transfer ederek omurgayı güçlendirdik. Son 5 maçta enteresan puanlar kaybettik. Şanssızlık var üzerimizde. Hedefimiz Play-Off. Play-Off'a girersek şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Bundan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Bu futbolumuzla Play-Off'a kalıp, ordan çıkmak hayal değil" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZDAN TEK İSTEĞİM HANGİ BRANŞ OLURSA OLSUN ARMAYA SAHİP ÇIKMALARI"

Yönetim olarak canı gönülden çalıştıklarını vurgulayan Büyükkarcı, "Bizler gelip geçiciyiz. Taraftarımızdan tek isteğim hangi branş olursa olsun armaya sahip çıkmaları" ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR FUTBOL BAŞARISIZ"

Karşıyaka'nın son 20 yılında futbolda başarılı olmadığını dile getiren Büyükkarcı, "Futbol aklını tekrar oluşturmamız lazım. Mali disiplin sağlayıp, tesisleri yenilememiz, futbolculara zamanında paraları ödememiz, Karşıyaka imajını yükseltmemiz, sporsor bulmamız lazım. Önce omurgayı kuracağız. Altyapı olmazsa olmazımız. Tesisler ve stadı yapacağız. Süper Lig 'e girmek için bütün finansmanlar sağlanmalı. Bir tane kalıcı sponsor bulmadan Süper Lig'e giremezsiniz. Kombine hasılatı olmadan, stadınız olmadan çıkmak kalıcı olmayabilir. Mali gelecek işini sağlam kazığa bağlayıp Süper Lig'e çıkmak gerekir. Bu kulüp 4-5 yıl içinde Süper Lig'i çok rahatlıkla görür" şeklinde konuştu.

"STAT PROJESİNİ BÜYÜKŞEHİR ÜSTLENDİ"

Yıllardır açılan mahkemeler nedeniyle yapılamayan Karşıyaka Stadı konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Büyükkarcı, "Sorunları teker teker elemine ettik. En son Spor Bakanımıza, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stadı yapmaya talip olduğunu söyledik. Stadın finansmanını karşılamayı Büyükşehir'e kabul ettirdik. Spor Bakanımız, 'Hay hay' dedi. Protokol aşamasındayız. Bu bittikten sonra yer Büyükşehir'e geçecek ve ihale açılacak. Teknik projeleri hazırlanacak. Stat projemizi yakında taraftarımızla paylaşacağız. Onlara 'Hayalinizdeki statta ne olmasını istiyorsunuz?' diye soracağız" şeklinde konuştu.

"İŞİMDEN ÇOK MESAİ HARCIYORUM"

Futboldaki kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların tepkisine hak verdiğini söyleyen Büyükkarcı, "En az onlar kadar bizim de canımız yanıyor. Gecemizi gündümüze katıyoruz. İşimiz gücümüzden, ailemizden fedakarlık yapıyoruz. Bu koltuklara yapışmadık. Seçimi kazandık geldik. Daha iyi yönetim olacaksa bırakır gideriz. Şirketim kadar önem veriyorum kulübe. Daha fazla mesai harcıyorum. Haftanın 4 günü sabahtan akşama kadar kulüpte geçiyor, 2 günü şirketimde geçiyor. Doğru bir alternatif gelsin bırakırız, hiç problem değil. Takım 3-4 maç kaybetti diye baskı yapılması çok kötü bir gelenek. Her puan kaybedildiğinde böyle olacaksa 3 gün sonra yönetici bulamazsınız" yorumu yaptı.

"FUTBOL ÜVEY EVLAT DEĞİL"

Basketbola daha çok değer vermekle eleştirilen Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde futbol borcu kapattık. Kim söyleyebilir futbola daha az değer verdiğimi. Futbol sahasını baştan aşağı tekrar yaptık. A takım kamp tesisi projelerini çizdik. 25 seneyi kurtaracak son derece modern bir tesis olacak. Yakında lansmanı yapacağız. Zalimce bir eleştiri bu. Futbol için yapılan bu kadar işten sonra üvey evlat muamelesi görüyor demek zalimce olur" dedi. Büyükkarcı futbol için sponsor görüşmesi yaptıklarını, görüşmenin başarıyla sonuçlanması halinde futbolun finans probleminin büyük ihtimalle ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA)