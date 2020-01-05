Ufuk Sarıca’nın takımın başına yeniden geçmesiyle coşan Karşıyaka mükemmel bir sezon yaşıyor. Ligde oynadıkları 14 maçın 12’sini kazanırken sadece 2 dış saha mağlubiyeti alan kırmızı yeşilliler, FIBA Avrupa Kupası’nda da yoluna devam ediyorlar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda 5’te 5 yapmayı becerdiler. Ligin zirvesinde ilk ikide yer alan Karşıyaka ile Anadolu Efes’in mücadelesine maç esnasında Canlı Bahis yapabileceksiniz. Canlı Bahis kayıplarına %10’a kadar telafi şansı da sadece Misli.com’da bulunmakta!

Karşıyaka – Anadolu Efes maçına iddaa oynamak için görseli tıklayın!

Ergin Ataman’la bu sezon çıtayı çok yükseklere taşıyan Anadolu Efes ise, ligde tek yenilgiyle lider konumda bulunurken, Euroleague’te de 14’te 11 ile Avrupa devlerinin önünde liderliğini sürdürmekte... Mavi beyazlılarda Shane Larkin tüm istatistikleri alt üst ettiği müthiş bir sezon yaşarken, dün itibariyle izin çıkan oyuncu artık Türk Milli takımının formasını da giyebilecek. Maç öncesinde sakatlığı süren Dunston oynamıyor.

CANLI BAHİS İMKANI OLAN MAÇ İÇİN İSTATİSTİKLER

• Anadolu Efes ligdeki son 5 deplasman maçını kazandı.

• Anadolu Efes dış sahadaki son 10 resmi maçını kazandı.

• İki ekip arasında oynanan son 3 maçı Anadolu Efes kazandı.

MİSLİ.COM YAZARI GİRAY ÖZKAN’IN YORUMU

Karşıyaka dirençli bir ekip ve bu direncini maç sonuna kadar korumak isteyecek. Anadolu Efes kalitesi ile maçın favorisi ama İzmir’e yorgun geldiler ve işleri kolay değil. Ev sahibi ekip en azından ilk devre direnir ve maçtaki toplam skor en az 160 sayıya ulaşır tahminlerim var.



