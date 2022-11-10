Karşıyaka, Amasyaspor karşısında

Grupta 3'te 3 yapıp yarışta iddialı konuma geldikten sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda binlerce taraftarının önünde 1954 Kelkit Belediyespor'a mağlup olan Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki farkı eritme fırsatını kaçırıp, farkın 6 puana çıkmasına engel olamadı.

Geçen hafta Yomraspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yeniden çıkışa geçen Kaf-Kaf, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmandaki müthiş performansına rağmen Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde hedeflediği galibiyet serisine ulaşamayan Karşıyaka, Amasya'yı yenerek hem çıkışını sürdürmeyi hem seri başlatmayı hem de taraftarının yüzünü güldürmeyi istiyor.

DHA