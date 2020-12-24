Karşıyaka - Altındağspor maç sonucu: 0-0

Kaf-Kaf bu skorla puanını 29'a çıkartıp, Osmaniyespor'u son dakika golüyle 3-2 yenen Somaspor'un 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Maçta koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcusundan yoksun mücadele eden yeşil kırmızılıarda teknik heyet de önlem olarak maske taktı.

14'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında defansın arkasına sarkıtılan pasla ceza sahasına giren Namık Barış'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Süleyman gole engel oldu.

16'ncı dakikada yeşil kırmızılıların sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde Süleyman kalesinden çıktı, boş pozisyonda Metin'in kafa şutu üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Alperen'inh pasıyla buluşan Furkan Ünsal'ın ceza sahasına girer girmez boş pozisyonda şutu üst direkten döndü.

45+1'inci dakikada Karşıyakalıların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Rakip ceza sahasında Battal, Ali Eren'in ayağına basmasıyla yerde kaldı. Karşıyakalı futbolcuların penaltı itirazlarına karşılık Hakem Murat Ercan oyunu devam ettirdi.

İlk yarı golsüz bitti.

50'nci dakikada Anıl'ın soldan ortasına Namık Barış'ın kafa şutu kalecide kaldı.

72'nci dakikada Karşıyakalı Fatih ceza alanı dışı sol çaprazından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

Maç 0-0 sonuçlandı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Murat Ercan (x), Recep Korkmaz (x), Yunus Çiftçi (x)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Anıl (xx), Arif (xx) (Dk. 75 İlyas xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 86 Caner), Namık Barış (x) (Dk. 55 Özkan xx), Battal (x) (Dk. 55 Batuhan xx), Doğukan (x), Hakan Kuş (x)

ALTINDAĞSPOR: Süleyman (xxx) - Kaan (xx), Emrah (xxx), Furkan Ünsal (x) (Dk. 65 Gürkan xx), Alperen (xxx) (Dk. 90+2 Sıtkı Ferdi), Ercan (x) (Dk. 46 Furkan Güneş x) (Dk. 83 Hamit), Ali Eren (xxx), Emre (xx), Bayram Can (xx), Tunahan (x) (Dk. 46 Fatih xx), Gökhan (xx)

SARI KARTLAR: Anıl, Hakan Kuş, Batuhan, Caner (Karşıyaka) - Fatih, Hamit (Altındağspor)

DHA