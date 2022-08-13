Karşıyaka alternatif stoper alacak

İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve kaleci Enes Kalyoncu, Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay ve geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çorum FK'dan ofansif orta saha Kerem Pala'yı alırken defansa hiç transfer yapmayan Karşıyaka, alternatif arıyor.

Defans hattında yıllardır takımda forma giyen Cenk ve Metin'le sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, sakatlık ve ceza durumunda sıkıntı yaşamamak için bu bölgeyi de transferin son döneminde takviye etmek istiyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)