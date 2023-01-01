TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ara transfer döneminde ilk hamlesini 68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndürerek yapan Karşıyaka, Pendiksporlu Ali Han Tunçer için tekrar girişimlere başladı. Geçen sezon Fethiyespor'la Play-Off şampiyonluğu yaşarken 22 golle yıldızlaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer olduğu Pendikspor'da Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısında 7 maçta süre alabildi.

Ali Han'la sezon başında da görüşüp olumsuz sonuç alan Kaf-Kaf, birçok kulübün talip olduğu futbolcuyu Teknik Direktör Selahaddin Dinçel farkıyla ikna etmeye çalışıyor. Selahaddin Dinçel, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Ali Han'ı yeni takımında da görmeyi çok istiyor. Karşıyaka, Ali Han'la sezon başından sonra tekrar görüşmelere başlarken, oyuncuya birçok takımın daha talip olduğu öğrenildi.

RAKİPLER BOŞ DURMUYOR

Karşıyaka'nın ligde şampiyonluk ve Play-Off yarışındaki rakipleri ara transfer döneminde özellikle hücum hatlarını takviye ediyor. Karşıyaka'nın 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Mersin İdmanyurdu, Bucaspor 1928'den golcü Tunç Murat Behram'ı kiralarken, Play-Off hattındaki Belediye Kütahyaspor da Düzcespor'dan alt liglerin önemli forveti Timur Kosovalı'yı transfer etti. (DHA)