Karşıyaka, Ahmet Taşyürek yönetiminde ilk maçında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başlayıp şampiyonluk hedeflediği sezonda 7 maçta 7 puanla alt sıralarda kalan Karşıyaka, yarın yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde 3 puanlı düşme hattındaki Ceyhanspor'u çıkış başlatmak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak açıklandı.

Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta yalnız puansız son sıradaki Karabükspor'u mağlup edip, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf'ta eksik futbolcu bulunmuyor.

Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını hafta içinde Gümüşhanespor deplasmanı öncesi ayıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin katıldığı törenle 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ahmet Taşyürek, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden kalan cezası nedeniyle takımın başında ilk 2 maçta sahaya çıkamayacak. Maçı tribünden takip edecek Taşyürek'in yerine yardımcıları Murat Uluç, Cem Yanık, Kemal Kanatlarlı ve kaleci antrenörü İsmail Ünal kulübede saha kenarında olacak. (DHA)