İZMİR, (DHA)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Modafen'le 1-1 berabere kalarak 3 puan özlemi 4 haftaya yükselen Karşıyaka yarın deplasmanda Ağrı 1970 Spor'la kozlarını paylaşacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı takımda sarı kart cezaları sona eren Samican ve Fatih, şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Ligde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgiyle 13'üncü haftaya 13 puanla 13'üncü sırada giren Karşıyaka, 20 puanı bulunan 7'nci sıradaki rakibini yenerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.