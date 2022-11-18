TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçında Yomraspor'u deplasmanda 1-0, Amasyaspor FK'yı evinde 2-0 yenerek seri yakalayan Karşıyaka, yarın BC Group Ağrı 1970'e konuk olacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak 12'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Ligde lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren 22 puanlı Karşıyaka, 18 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Ağrı temsilcisine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda sarı kart cezalısı stoper Metin ile tedavileri devam eden Onur ve Kerem görev yapamayacak. (DHA)