Karşıyaka 5-1 Cizrespor

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta lider Karşıyaka, 6. haftada evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta düşme hattındaki Cizrespor’u 5-1 mağlup etti. Konuk ekip 30’da Hakan’ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda golleri ardı ardına sıralayan Karşıyaka’da Doğukan (2), Hakan (2) ve Özkan rakip fileleri sarstı. Bu sonuçla namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka 16 puana ulaşırken, Cizrespor 1 puanda kaldı.

İkisi penaltıdan

30’da konuk ekip öne geçti. Sağdan Emre’nin ortasında arka direkte iyi yer tutan Hakan, kafa vuruşuyla kaleci Erdoğan’ı avladı: 0-1. İkinci yarıda bambaşka bir Kaf Kaf vardı sahada. 51’de Doğukan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1. 55’te üst üste 5. maçında gol atan Hakan skoru 2-1 yaptı. 60’ta penaltıdan Doğukan farkı 2’ye çıkardı. 70’te Özkan iki rakibini çalımlayıp şık bir şutla topu filelere yolladı: 4-1. 76’da kazanılan penaltı atışını bu kez Hakan kullandı ve skoru ilan eden golü attı: 5-1.