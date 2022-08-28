Karşıyaka 3 takviye arıyor

Transferde 6 futbolcu alıp stoper arayan yeşil-kırmızılılarda teknik heyet sağ bek ve orta sahaya da alternatif oyuncu istedi. Yeni transferler dışında takımda kalan oyuncuların lisansları çıkarılırken, yönetim transfer döneminin son bulacağı 8 Eylül'e kadar takviye arayacak.

Teknik Direktör Erman Güraçar, transfer yapmış olmak için oyuncu almayacaklarını belirtip, "Biz hazır oyuncu arıyoruz. Şimdiye kadar takım bulamayan çok isim var ama biz kamp döneminde takım antrenmanı yapmış isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Hazır olmayan oyuncu aldığınızda forma girmesi devre arasını bulur. Bunu yapacağımıza ara transfer döneminde takviye yaparız" dedi.

Bu hafta başka hazırlık maçı oynamayacak yeşil-kırmızılılar, cumartesi günü Nevşehir'e gidecek.

DHA