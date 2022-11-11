Karşıyaka 3 puan avında

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bu sezon iç sahada ilk kez gündüz maçı oynayacak yeşil-kırmızılılarda bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak belirlendi.

Karşıyaka'da Fatih Taşdelen, Onur Kolay, Kerem ve Taha'nın sakatlığı sürerken, kasığında ağrıları olan Fatih Ergen'in durumu maç saati netleşecek. Yunus'un cezasının bittiği Kaf-Kaf'ta geçen hafta görev yapamayan Mustafa Aşan ve İhsan Furkan ise iyileşti. Grupta iç sahadaki son sınavında 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 yenildikten sonra sonuncu Yomraspor'u deplasmanda aynı skorla yenip kaybını telafi eden Karşıyaka, 10 haftada topladığı 19 puanla lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Amasyaspor'un ise 9 puanı var.

SECDER AKINCI'YA VEDA

Karşıyaka'da 81 yaşında hayatını kaybeden kulübün sembol isimlerinden Secder Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka’da dünyaya gelen ve 17 yaşında yelken sporcusu olarak girdiği Karşıyaka Spor Kulübü’nden hiç ayrılmayıp yıllarca yelken şubesinde yöneticilik yapan Secder Akıncı için Örnekköy Mezarlığı’nda bulunan kulübün kurucu başkanı Zühtü Işıl’ın kabrinin başında cenaze töreni düzenlendi. Törene Tahir Secder Akıncı’nın oğlu Seyhan Akıncı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka yöneticileri ve divan kurulu temsilcileri, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, kulübün sembol isimlerinden Semra Aksu, yeşil-kırmızılı camianın ileri gelenleri, Akıncı’nın yakın dostu Ateş Özerk, geçmiş dönem Karşıyaka Belediye başkanlarından Şebnem Tabak katıldı. Akıncı, yapılan törenin ardından Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi. Secder Akıncı, henüz geçen hafta kulübün 110'uncu kuruluş yıl dönümünde Zühtü Işıl'ın kabri başında yapılan anmaya katılmıştı.

DHA