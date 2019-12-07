Karşıyaka 3 puan avında

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından geçen hafta Turgutluspor'a evinde son dakika golüyle 2-1 yenilen Karşıyaka, yarın Belediye Derincespor'a konuk olacak. Derince Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Doğukan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Turgutluspor yenilgisiyle ikincilik fırsatını kaçırarak 5. sıraya gerileyen Karşıyaka'nın 24 puanı bulunuyor.

Kocaeli ekibi Derince ise topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor. Zirve yarışından kopmak istemediklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Sahamızda yaşadığımız puan kaybını Derince önünde telafi etmek istiyoruz. Bizi zor bir müsabaka bekliyor. Oyuncuların en iyi skoru elde edeceğine inanıyorum" dedi. İki kulübün yöneticilerinin yaptığı temaslar sonunda deplasman tribünü kontenjanı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkartıldı. Kritik karşılaşmayı 170 Karşıyaka taraftarı tribünden izleyebilecek.

KARŞIYAKA

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Mustafa Aşan, Arif, Namık Barış, Harun, Özgür, Hakan Kuş