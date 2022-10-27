Grupta üst üste 3 galibiyet alırken, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde ikinci sıraya tırmanan Karşıyaka, en son 2 sene önce 4 maçlık kazanma serisi yakaladı. 2020 yazında Play-Off finali oynadıktan sonra 2020-2021 sezonuna çok işi başlayıp ilk 6 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçen Karşıyaka, bu periyotta Gölcükspor ve 23 Elazığ FK'yı 2-1, Yalovaspor'u 1-0, Cizrespor'u da 5-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

O sezonun ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-kırmızılılar, bu yıl ilk haftalarda bocaladıktan sonra son 3 maçta Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1, Eskişehirspor'u 1-0, Edirnespor'u ise 3-0 mağlup etti. Bu sezon güçlü kadrosu ve 8 yıl sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki büyük taraftar desteğiyle farklı bir hava yakalayan Karşıyaka, cumartesi günü 1954 Kelkit Belediyespor önünde galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, cumhuriyetin 99'uncu yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta taraftarına çifte bayram yaşatmak istiyor.

DHA