Karşıyaka-1954 Kelkit Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, üst üste 3 galibiyetin ardından evinde uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maça 4703 taraftarının büyük desteğiyle çıkan Kaf-Kaf, 32'nci dakikada kaleci Yusuf'un direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalıp, 45+4üncü dakikada Tayfun'un tek golüyle sahadan mağlup ayrıldı.

Lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepen İzmir temsilcisi, 16 puanda kalıp zirvede rakibinin 6 puan gerisine düştü. Karşıyaka taraftarları son bölümde teknik direktör Erman Güraçar'ı istifaya davet etti.

10'uncu dakikada Karşıyakalı Namık Barış'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

32'nci dakikada ev saibi 10 kişi kaldı. Kelkit Belediyespor hızlı hücumunda kaleci Yusuf, son adam olarak Berşan'ı düşürünce hakem tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı.

45+4'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Hüseyin Yıldız'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza alanında Tayfun ters kafa şutuyla ağlara yolladı: 0-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

59'uncu dakikada Mustafa Aşan'ın şutu auta çıktı.

71'inci dakikada Karşıyakalı Fatih Taşdelen kendi sürüklediği topa ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

86'ncı dakikada Karşıyaka'da İhsan Furkan, geri pasta kaleci Ogün Samet'in elinden kaçırdığı topu boş kale yerine üstten dışarı yollayınca maç konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL KOREOGRAFİ

​29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta Karşıyaka taraftarları cumhuriyetimizin 99'uncu yılına özel koreografi yaptı. Maraton tribünde dev kırmızı şeritler üzerinde beyaz harflerle, "Yaşasın cumhuriyet" yazısını oluşturan Karşıyakalılar, ay-yıldızlı bayraklar ve yeşil-kırmızılı kartonlarla görsel şölen oluşturdu. Tribünde Atatürk'ün dev resmini açan Karşıyakalılar, "Atamızın mirası, ay-yıldızlı arması" yazılı pankart astı. Karşıyaka maç öncesi ısınmaya ay-yıldızlı tişörtlerle, maça da göğsünde, "Yaşasın cumhuriyet" yazılı formayla çıkarken, iki takım ve hakemler mücadele öncesi, "Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun" yazılı pankartı taşıdı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Egemen Artun, Harun Günaydın, Volkan Esen

KARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Cenk (Dk. 65 Polat), Metin, Özgür, Mustafa Aşan (Dk. 70 Caner), Onur Kolay (Dk. 65 Recep), Namık Barış, İhsan Furkan, Emre Gemici (Dk. 33 Erdoğan), Fatih Taşdelen

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün Samet - Köksal, Bedirhan, Tayfun (Dk. 82 Metin), Enescan (Dk. 82 Mertkan), Berşan (Dk. 61 Oğuzhan), Ensar Eyüp (Dk. 22 Eyüphan), Ramazan, Halil İbrahim, Şenol, Hüseyin Yıldız

GOL: Dk. 45+4 Tayfun (1954 Kelkit Bld)

​KIRMIZI KART: Dk. 32 Yusuf (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Onur Kolay, Cenk, Ertuğrul (Karşıyaka) - Berşan, Tayfun, Ramazan, Ogün Samet, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkit Bld)

DHA