Alsancak Stadı'nın 2014 yılında kapanması sonrası yıllardır iç saha maçlarına İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü oynayacağı Kırıkkale Büyük Anadoluspor mücadelesinden itibaren rakiplerini Doğanlar'daki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Tribünleri sahaya yakın olan yeni statta taraftarının desteğini daha çok yanına alıp, iç saha avantajını kullanmak isteyen Karşıyaka'da yönetim de Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'a denk gelen Bornova'daki ilk maçta özel indirim yapmaya hazırlanıyor. Stattaki ilk sınavda tribünü doldurmak isteyen yönetim, bilet fiyatlarında 19 Aralık indirimini değerlendiriyor. Karşıyaka'da sezon başında tam 40, öğrenci 20 TL olarak satılan biletler, kötü gidiş üzerine 20 ve 10 TL'ye düşmüştü. İç sahada kullanacağı stada galibiyetle giriş yapıp üst grupla farkı eritmeyi amaçlayan Karşıyaka, ikinci yarıda ise yapacağı takviyelerle yeni statta çıkışa geçmeyi istiyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)