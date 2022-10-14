Eskişehir Yeni Stadyum'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Kaf-Kaf'ta cezalı Mustafa Aşan bu karşılaşmada görev yapamayacak. 1965 yılında başlayan rekabette daha önce Süper Lig , 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de karşılaşan Türk futbolunun iki köklü ekibi ilk kez 3'üncü Lig'de karşı karşıya gelecek.

Son olarak 4 Mayıs 2008'de 1'inci Lig'de birbirleriyle oynayan iki takımdan transfer yasaklısı Eskişehirspor, altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla geçen sezon 2'nci Lig'den düşüp, bu yıl 3'üncü Lig'de 6 maç sonunda 1 puanla son sıraya demir attı. Son 5 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulamayan Karşıyaka ise yasağı açtıktan sonra güçlü bir kadro oluşturarak grupta 6 haftada 10 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

SİYAH FORMA ÇAĞRISI

Türk futbolunun iki köklü kulübünün yıllar sonra en alt profesyonel ligde oynayacağı maç öncesi geçmişte tribün rekabetleri olaylı geçen taraftarlar arasında dostluk rüzgarları eserken, Karşıyakalılar, statta siyah giyinme çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılılar, Eskişehir'e gelecek taraftarlar için, "Endüstriyel futbola karşı duruşlarından taviz vermeden ayakta kalmaya çalışan, transfer yasağı olan takımların halinden en iyi biz anlarız. Eskişehirspor, Bursaspor gibi büyük camiaların durumuna dikkat çekmek için Eskişehir deplasmanına siyah giyinerek gidiyoruz. Şayet gol atarsak sevinmeyeceğiz, o anda haykırdığımız bestelere daha gür sesle devam edeceğiz. Son olarak kulübümüzden de ricamız maça siyah forma ile çıkın" açıklamasını yayınladı.

Eskişehir Yeni Stadyum'daki maçta 32 bin 500 kapasiteli statta Karşıyaka taraftarına 1625 kişilik kontenjan ayrılacak. Karşıyakalılar, onlarca otobüsle Eskişehir'e akın edecek.

DHA