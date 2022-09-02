Karşınızda yeni Sihirdar Kupası

LoL Esporu için yeni bir çağ başlıyor. LoL Espor ve efsaneleşmiş mücevher markası Tiffany & Co.'nun gümüş atölyesindeki uzman zanaatkârlar tarafından tasarlanan yeni Sihirdar Kupası görücüye çıktı..

Bu kupa 5 Kasım'da 2022 Dünya Şampiyonu unvanını kazanan takıma verilecek.

Yeni Sihirdar Kupası geçmişi onurlandırmak ve LoL Esporu'nun geleceğini kutlamak için tasarlandı.

Som gümüş, ince gümüş, paslanmaz çelik, pirinç ve ahşaptan üretilen Sihirdar Kupası yaklaşık 20 kilogram ağırlığında ve 70 santimetre uzunluğunda. Bu modern tasarım dört ayda, gümüş ustalarının 277 saatlik emeğinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Sihirdar Kupası'nın tabanına önceki şampiyon takımların ve oyuncuların isimlerini işlenedi.

Kupa geçen yıl taraftarların beğenisine sunulan LoL Pro League Silver Dragon Cup'ın ardından Tiffany & Co. tarafından üretilen en yeni espor şampiyona kupası. Yeni Sihirdar Kupası'nı bütün ihtişamıyla 2022 Dünya Şampiyonası'nda görebileceksiniz.

NTV Spor