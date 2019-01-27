Kadınlar tenisinde uzun süredir aranan ‘yıldız tenisçi’ Avustralya Açık’ta bir kez daha parladı... 21 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka, 2016’dan bu yana raket salladığı Grand Slam turnuvalarında ikinci şampiyonluğuna uzandı. 2018’i ABD Açık zaferiyle kapatan Osaka, bu başarının tesadüf olmadığını ve ‘istikrarlı çıkışını sürdürür mü?’ sorusunun cevabını 2019 Avustralya Açık’ta verdi.

Kvitova’nın çabası yetmedi

Osaka, kariyerinin 12. grand slaminde 2. finaline çıktı. Rakibi ise; 2014’teki Wimbledon şampiyonluğu sonrası düşüş yaşayan, bir de üstüne 2016’da bıçaklı saldıraya uğrayan ancak her şeyi geride bırakıp 5 yıl sonra finale çıkan Çek raket Petra Kvitova’ydı... İki tenisçi de bir şeyleri kanıtlamak adına korttaydı, durum böyle olunca, son yıllarda belki de kadınlar finalinde özlenen mücadele sahaya yansıdı. 2 saat 27 dakika süren çekişmede Kvitova çok istese de, Osaka rakibinin kazanmasına izin vermedi ve 7-6 (2), 5-7, 6-4’lük setlerle maçı 2-1 kazandı.

Osaka maç sonunda mutluluktan ne yapacağını şaşırdı ve bir süre yere çömelerek bekledi.

21 yaşındaki Japon raket, 72 numaralı seribaşı olarak katıldığı 2018 Avustralya Açık kortlarından tam 1 yıl sonra hem şampiyonluk kupası hem de dünyanın 1 numarası olarak ayrılmayı başardı. Osaka, WTA sıralamasının başladığı 1973’ten bu yana dünyanın 1 numarası olmayı başaran ilk Asyalı unvanını aldı. Naomi Osaka bu şampiyonlukla, Kim Clijsters ve Serena Williams ile birlikte son 15 yılda majör turnuvalarda üst üste şampiyonluklar kazanan üçüncü kadın tenisçi unvanını da elde etti.