Önce Aziz Yıldırım peşinde koştu, bir türlü ikna edemedi. Ardından Ali Koç birkaç kez girişimde bulunsa da o da başarılı olamadı... Fenerbahçe ’nin 10 yıllık Jorge Jesus rüyası, bu sezon yeniden alevlendi. Başkan Koç’un aralık ayındaki çabaları sonuçsuz kaldı. Ancak geçen ay yeniden başlayan görüşmeler, mutlu sonla noktalandı. Hafta sonunda avukatını Türkiye’ye yollayan Jorge Jesus, önceki gece Fenerbahçe’nin yolladığı özel bir uçakla İstanbul’a geldi. Tecrübeli teknik adam ve yanındakiler, havalimanından yine özel bir helikopterle konaklayacakları otele geçti. Havalimanında Jesus’u görmek için bekleyen taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.

Kupaları inceledi

67 yaşındaki teknik adamın İstanbul’daki ilk günü yoğun geçti. Jorge Jesus ilk olarak Ülker Stadı’na gitti. Jesus, burada sahaya çıktı, daha önce Benfica’nın teknik direktörü olarak girdiği soyunma odasını gezdi, müzedeki kupalarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Tam da bu sıralarda, Fenerbahçe’den KAP’a yapılan bildirimde, “Futbol A takım teknik direktörlük görevi için sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmeler başlamıştır” denildi. Daha sonra Portekizli hoca, yardımcıları, avukatı, Ali Koç ve yöneticilerin yeni durağı Kalamış’taki Fenerbahçe Tesisleri oldu. Burada yenilen yemeğin ana gündem maddesi, yapılacak transfer çalışmalarıydı.

Başkandan transfer sözü

Başkan Koç, Kalamış’taki yemekte Jesus’a, gerekli takviyelerin yapılması ve tüm kulvarlarda iddialı olacak bir kadronun kurulması için tüm şartların zorlanacağı sözünü verdi. Tecrübeli teknik adam da 2.5 aydır izlediği ve detaylı bir şekilde analiz ettiği Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Jesus’un, mutlaka iyi bir forvet ve kaliteli bir ‘6 numara’ alınması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.

Jesus’un parlattığı forvet oyuncuları

Jorge Jesus’un oyun sisteminde forvetlerin yeri hep özel olmuştur. Tecrübeli teknik adam, gittiği her takımda golcü oyuncularla yakından ilgilenip, birçok forveti ‘yıldıza’ dönüştürdü. Oscar Cardozo, Jesus’la 213 maça çıkıp 133 kez ağları sarstı. Slimani, Sporting’de bir sezonda 32 gol, 7 asist yaparak 40 milyon Euro’ya Leicester’ın yolunu tuttu. Aynı takımda Bas Dost, 90 karşılaşmaya 70 gol, 15 asist sığdırdı. Gabigol, kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçirip, 40 maçta 32 gol, 14 asistle karşılaşma başına 1’den fazla skor katkısı sağladı. Jesus’un dünya futboluna son armağanı olan Darwin Nunez, tecrübeli teknik adamın döneminde Benfica formasıyla 66 mücadelede 32 kez ağları sarsıp, 14 gol pası verdi ve transfer döneminde adı en çok konuşulan oyunculardan bir haline geldi.

MİNİ YORUM

Portekiz’in A Bola Gazetesi’nin direktörü Fernando Urbano, Jorge Jesus’u FANATİK için yorumladı:

Başarmak için elinden geleni yapar

Jorge Jesus’un Fenerbahçe ile anlaşması beni şaşırtmadı. Çünkü açık konuşmak gerekirse Avrupa’dan istediği gibi bir teklif alamadı. Jesus için Brezilya da bir seçenekti ancak şu an için oradaki kapılar da ona kapalıydı. Sonunda tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Başarılı olup olmayacağı konusunda açıkçası yorum yapmak zor. Flamengo’da şampiyonluklar yaşadı ama Portekiz’de görev yaptığı son 5 sezonda ligde şampiyon olamadı. En son Benfica ile 2014-15’te Portekiz’de zafere ulaşmıştı.”

‘Ciddi baskı olacak’

“Jesus, çok talepkâr bir teknik direktördür. Fenerbahçe’de üzerinde ciddi bir baskı olacağına inanıyorum. Kulübü ve oyuncuların mentalitesini dönüştürmeye çalışacaktır. Bunu yapmak ve başarıyı yakalamak için 1 sene ona yeter mi? Açıkçası bunu bilmiyorum ancak başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağına şüphem yok.”