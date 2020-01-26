Karşılamada tepki gösterildi

Siyah-Beyazlılar, Göztepe maçı için dün öğle saatlerinde İzmir’e gitti. Adnan Menderes Havalimanı’na saat 16.00’da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Havalimanına gelen bazı futbolseverler, kaleci Karius’u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius’u yuhalayarak, “Go home Karius” tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı.