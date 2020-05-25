Özellikle bağırsaklar için oldukça faydalı bir bitki olarak öne çıkan karnıyarık otu, aynı zamanda tokluk hissi yaratan bir olanak sağlamaktadır. Üstelik ‘pisilyum’ ismi ile dünya çapında bilinen bu ot, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın değişik yerlerinde de alternatif tıpta yoğun şekilde değerlendiriliyor. Bireysel olarak da değişik yöntemleri kullanmak suretiyle bu otu sağlık için değerlendirmek mümkün.

Karnıyarık otu nedir?

Sarı ve siyah olmak üzere karnıyarık otu iki değişik renk üzerinden yetişen sağlıklı bir bitki türüdür. Dünya çapında, ‘pisilyum’ adı üzerinden bilinen karnıyarık otu, dünyanın değişik bölgelerinde rengine bağlı olarak yetişmektedir. Sarı olanları İran ile beraber Hindistan'da yetişir. Akdeniz ve orta Doğu'da ise siyah olanı yetişmektedir. Küçük yapılı bir bitki olduğu için adını Antik Yunan döneminden gelen ve bit olarak bilinen, ‘psylla’ üzerinden almaktadır.

Özellikle tohumun kabuğunda bulunan kaliteli lifler sağlık açısından önemli bir olanak teşkil etmektedir. Bağırsaklar başta olmak üzere bağışıklık sistemi ile beraber birçok fayda sunuyor. Tabii diğer otlarda olduğu gibi bu otu da kullanmadan önce, mutlaka bir doktora başvurulmalı ve buna göre izin alınarak değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda 7'den 70'e her birey değişik kullanım yöntemleri ile beraber, karnıyarık otunu sağlık açısından ele alabilir.

Karnıyarık otunun faydaları nelerdir?

İçerdiği zengin mineraller yapısı ve vitamin deposu olmakla beraber karnıyarık otu sağlık açısından birçok amacı gütmektedir. Farklı biçimlerde kullanarak yaşadığınız problemi karşı çözüm üretme şansını elde edebilirsiniz.

Bağırsak duvarını yumuşatıp nemlendirmek suretiyle rahatça tuvalete gitme olanağı tanır,

Kabızlığa karşı oldukça etkili bir tedavi yöntemidir,

Bağırsak mukozasını bozmadan güçlü bir detoks etkisi yaratır,

Bünyesinde bulundurduğu kaliteli lifler sayesinde bağırsak hastalıklarına karşı iyi gelir,

Kandaki lipit ve kolesterol oranlarını düşürmede yardımcı olur,

Glisemiyi etkilemek ile beraber şekerle yağ emilimini sağlar ve iştahı düzenli hale getirir,

Kabızlık ve sindirim şikayetleri yaşayanlar için birebir faydalıdır,

Bu gibi faydaları ile beraber özellikle bağırsak ve sindirim noktasında ciddi katkılar sunmaktadır. Türkiye'de oldukça yoğun değerlendirilen karnıyarık otu, düzenli olarak tüketildiği takdirde beslenme ve boşaltım sistemlerinin etkin ve sağlıklı çalışmasına imkan vermektedir.

Karnıyarık otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Karnıyarık otu içerdiği doğal ve sağlıklı yapılar ile beraber birçok hastalığa ve soruna karşı etkili çözüm yöntemleri sunmaktadır. Özellikle tohumun kabuğunda kaliteli lifler bulunur. Aynı zamanda tohumunda bitkisel polisakkarit ve etkili prebiyotikler yer alır. Su ile temas ettiği zaman kaygan bir hale gelir ve şişer. Diğer yandan ek olarak yağ asidi içeren bir bitkidir. Tüm bu katkıları ile beraber özellikle başta bağırsaklar olmak üzere, kolesterol oranını düşürmek ve kabızlık tedavi noktasında özel bir olanak tanımaktadır.

Değişik yöntemleri değerlendirmek suretiyle karnıyarık otunu kullanarak sağlık konusunda farklı sorunlara çare üretebilirsiniz. Bir ya da iki çorba kaşığı sarı karnıyarık tohumunu bir bardak su içerisinde kaynatın. Daha sonra içmek suretiyle kullanabilirsiniz. Ancak şişme yaratmaması için bol su ile tüketmeniz önerilir. Diğer taraftan jelatin kıvamına sahip olan farklı meyve suları ile beraber de değerlendirmek mümkün. Detoks etkisi adına kullanılmak isteniyor ise, değişik bitkiler ve esansiyel yağlar eşliğinde karıştırılarak değerlendirilebilir. Bu karışım bir hap formunu alır ve bu şekilde kullanılabilir.

Diğer yandan karnıyarık otu içerdiği yapılar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Antikor üretimi ile beraber antioksidan etkisi yaratarak, pek çok zararlıya karşı dış etmenlerden korur. Detoks etkisi sayesinde daha genç ve güzel bir cilt ile beraber zayıflama şansı da sağlar. Genelde karnıyarık otunun tohumları değerlendirilir. Ancak bu tohumları kullanmadan önce mutlaka bir ya da iki saat boyunca suda bekletmeniz önerilir. Böylece çok daha sağlıklı ve güvenli biçimde karnıyarık otunu tüketme şansını elde edebilirsiniz. Alternatif tıp konusunda önemli bir yere sahip olan bu bitki, Türkiye ile beraber dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır.