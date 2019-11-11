Karlsruhe - Erzgebirge Aue maçı öncesi dikkat çeken detay!

Bundesliga 2’de haftanın kapanışında Karlsruhe sahasında Erzgebirge Aue ile karşılaşıyor. Heyecan dolu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahiste kaybınıza %10’a kadar varan iade sadece Misli.com’da.

Tam 6 haftadır berabere kalan Karlsruhe orta sıralardan bir türlü kurtulamadığı gibi düşme hattıyla arasındaki puan farkı git gide eridi. Aue ise daha iyi bir sıralamada bulunsa da iki maçtır galibiyete hasret. İkinci sıranın 7 puan gerisinde kalan konuk ekip en azından play-off hattı olan üçüncü sıraya yerleşme niyetinde.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Karlsruhe 6 maçtır berabere kalırken bu karşılaşmaların tümünde karşılıklı gol oldu.

- Aue’nin son 3 maçında ilk yarılar golsüz eşitlikle sonuçlandı.

- Aue deplasmanda çıktığı 6 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

- Karlsruhe’in bu sezon çıktığı tüm lig maçlarında gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek ve canlı yayınlanacak karşılaşmaya bahis yapan üyelerin tercihi ev sahibinden yana. Karlsruhe uzun süredir kazanamasa da Misli.com üyelerinin %22’si maç sonu 1 seçeneğine yönelmiş durumda.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Karlsruhe lige kötü başlamıştı ve şu an 7 maçta 0 mağlubiyet serisiyle devam ediyormuş gibi gözüküyor, ancak bu 7 maçın içinde 6 tane beraberliğin olduğunu da unutmayalım. Teknik heyetin ve oyuncuların, bu 7 maçın hepsini kazanmış gibi davranması ilginç gelmiyor değil. Aue geçtiğimiz hafta Heidenheim ile berabere kaldı ve puan kayıpların bolca yaşandığı bir haftada çıkma potasına girme şansını kaybetti. Bu maçın düğümünü duran toplar çözebilir. Hal böyleyken de 2,5 golden fazlasını beklemek doğru olmaz.



