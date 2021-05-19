Forvet transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Lyon takımında oynayan forvet Karl Toko Ekambi'yi listesine aldı. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Lyon takımında ter döken Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek için harekete geçti. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun kariyerini merak etmeye ve internette aratmaya başladı.

Karl Toko Ekambi kimdir?

Paris doğumlu Fransız asıllı Kamerunlu futbolcu 14 Eylül 1992 doğumlu. Sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen tecrübeli futbolcu kariyerine Paris FC altyapısında başladı. Sırasıyla Sochaux, Angers, Villareal formaları giydi.

Ekambi, bu sezon Lyon formasıyla 38 maçta, 12 gol, 7 asist kaydetti. Ekambi, Kamerun Mlli Takımı'nda da 33 kez sahaya çıkıp, 3 gol attı. Transfermarkt'a göre oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüküyor.





İlgili Haberler Fenerbahçe transferde Karl Toko Ekambi'nin peşinde



