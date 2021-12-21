Futbolculuk döneminde Bayern Münih'te forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasında yer alan Karl-Heinz Rummenigge, Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın Bayern Münih'e transfer olacağına yönelik iddialar hakkında görüşlerini açıkladı.

Bild'e konuşan Rummenigge, Haaland'ın harika bir futbolcu olduğunu ancak Lewandowski kadar takıma uymayacağını belirterek, "Lewandowski taktiksel olarak bu takıma yüzde 100 uyuyor. Tamamen dürüst olacağım, Haaland süper bir yetenek ve harika bir oyuncu, Ama onun futbol oynama tarzının şu anda Robert Lewandowski kadar Bayern Münih'e uyacağına yüzde yüz ikna olmadım." ifadelerinde bulundu.

66 yaşındaki efsane isim 2002-2021 yılları arasında kulübün yönetim kurulu başkanlığını da yürütmüş ve bu görevi Haziran ayında Oliver Kahn’a bırakmıştı.







