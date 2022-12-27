İtalya Ligi'nde rakamları altüst eden Novara'nın yıldızı Ebrar Karakurt son maçında büyük şok yaşadı.

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İTALYA LİGİ'Nİ ALTÜST ETTİ

İtalya Liginin ilk yarısı sonunda Ebrar Karakurt bütün rakamları altüst etti. 263 sayı ile sayı liderliğini kimseye bırakmayan Ebrar, 26 ace ile ligde en çok ace yapan voleybolcu.

Öte yandan 214 hücum ile en çok hücum sayısı üreten isim olan milli voleybolcu, pasör çaprazları arasında en çok blok yapan ikinci oyuncu.

6 KEZ MVP SEÇİLDİ

Ebrar üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçının MVP'si seçildi. Öte yandan Bu sezon Novara'nın kazandığı 12 maçın 6'sının MVP'si Ebrar seçildi.

EBRAR'A CUNEO ŞOKU

Mücadele öncesi küme düşme hattının 2 sıra üstüne bulunan Cuneo, Ebrar Karakurt'un takımı Novara'ya büyük şok yaşattı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Cuneo karar setinde kazandı. Sahadan 3-2 mağlup ayrılan Novara'da Ebrar Karakurt yıldızlaştı. Milli oyuncu 4 blok, 2 ace toplamda 30 sayı buldu.

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LİGDE 4. SIRADA

Novara son maçraki yenilgisi sonrası 28 puanla 4. sırada bulunuyor. Son Dünya Kulüpler Şampiyonu Imoco, 35 puanla liderliğini sürdürüyor.

RAKİBİNİ SMAÇLADI

Bir önceki maçta Novara'nın Kızılyıldız'ı 3-0 ile geçtiği maçta MVP seçilen Ebrar'ın smacı rakibini yere yığdı. Mücadelenin ilk setinde Novara hücumunda Ebrar Karakurt, yüksekten gelen topu sert smaçla rakip sahaya gönderdi. Kızılyıldız bloğunu aşan şut, Tara Taubner'in yüzünde patladı. Yere yığılan yıldız isim bir süre ayağa kalkamadı.

Ebrar Karakurt rakibinin yanına giderek durumuna bakarken smaç için özür diledi.

GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından soruları yanıtlamıştı. Ebrar Karakurt, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye’de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir”

"KURŞUN DÖKTÜRMEYİ GEL DE İTALYANLARA ANLAT"

Bir kullanıcının "Ne olacak bu Novara'nın sakatlıklarla hali, yüzümüz gülmedi?" sorusuna Ebrar: "Benim kurşun döktürmek gibi bir fikrim var ama gel de bunu İtalyanlara anlat. Takım olarak sakatlıklardan kurtulamadığımız bir sezon. Ama bu asla bir bahane olamaz. Biz bahanelerin arkasına sığınmak yerine durum ne olursa olsun sahaya çıkıp savaşıyoruz.

Ben eminim ki sezon sonunda çok daha güzel şeylerden bahsediyor olacağız... Arkadaşlarıma ve görevlilere olan güvenim sonsuz." ifadelerini kullandı.