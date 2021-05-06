Kariyer rekoru kıran Muhammet Demir’in gözü milli takımda

Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendi adına çok iyi geçtiğini belirterek, performansını sezon sonuna kadar daha da artırmak istediğini ifade etti.

Geçmiş sezonlarda ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan 29 yaşındaki forvet, şöyle konuştu:

"Açıkçası, geçmişte sıkıntılar yaşadım. Özellikle de sakatlıklar anlamında yaşadığım sıkıntılar beni üzdü. Elbette ki kariyer planlaması anlamında beklediğim seviyelere çıkamadım. Ama geçmişi konuşmak, o sıkıntıları konuşmak bence mantıksız. Önümüze bakmalıyız. 2 senedir, daha az sakatlık yaşıyorum. Maç sayılarım da gayet iyi. Form olarak da önceye göre çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. Artık önüme bakmak istiyorum, geçmişte kalmak bana göre değil. Önümüzdeki yıllarda kariyerim için en yükseğe çıkmak için ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışacağım."

Muhammet Demir, daha önce milli takım tecrübesi yaşadığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Açıkçası milli takıma gittiğim dönemde çok gururlanmış, heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Zaten çok genç yaştaydım. O dönemleri şimdi düşündüğümde, yaptığım şeyleri hatırladıkça, bazı şeylerde aceleci kararlar verip hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi daha olgun dönemdeyim hem karakter, hem de futbolcu olarak. Zaman zaman adım milli takımla anılıyor, bunu duydukça da çok mutlu oluyorum. Çok farklı hisler bunlar. Her düşündüğümde çok duygulanıyorum. Kariyerimde ve hayatımda çok zor dönemler geçirdim. Onların üzerine böyle bir gurura sahip olabilmek en azından adımın bile geçiyor olması beni mutlu ediyor. İnşallah hayalim yeniden gerçek olur."

İdolü Burak Yılmaz

Muhammet Demir, 35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz’ın hem milli takımda hem de Fransa Ligi’ndeki performansından övgüyle bahsederek, şöyle devam etti:

"Açıkçası Burak ağabeyi görene kadar bu yaştan sonra çok uzun kariyer planlaması yapmıyordum ama Burak ağabeyi gördükten sonra kendime çok farklı hedefler koydum. Çünkü benim ufkumu açıyor. Özellikle geçen gün yaptığı 2 gol ve 1 asisten sonra ’kral’ olduğunu bir kez daha gösterdi. Burak ağabeyi kendime örnek alıyorum. Fatih Tekke’yi çok örnek alırdım. Fatih ağabeyden sonra birini içime sindirebileceğimi düşünmüyordum ama Burak ağabeyin yaptıkları herkes gibi beni de gururlandırıyor. İnşallah ben de onun gibi bir kariyere sahip olurum bu yaştan sonra. İnşallah ben de onun oynayabildiği yaşa kadar oynayabilirim. O benim için örnek aldığım kişi."

Milli takıma çağrılması haline Burak Yılmaz ile aynı takımda oynama fikrinin bile heyecan verici olduğunu anlatan Muhammet, "Bence Burak Yılmaz ve Muhammet Demir iyi bir ikili olur. Tabii bu benim değerlendirmem. Ama hocalarımız, otoriteler nasıl değerlendirir, onu göreceğiz." diye konuştu.

"Final neden olmasın?"

Muhammet Demir, milli takımda iyi bir kadro oluştuğunu belirterek, Avrupa Şampiyonası’nda milli takımın iyi yerlere gidebileceğine inandığını vurguladı.

Bu sezon Gaziantep formasıyla kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan golcü oyuncu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir ekip oluştu. Tecrübeli ve çok genç oyuncular var. Oradaki ağabeyler, gençlere sahip çıkıyor, bunu net görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda ben olurum olmam ama güzel sonuçlar alınabileceğine inanıyorum. Tabii ki gönül olmak ister ama olamasak da televizyon karşısında milli takımımızı destekleriz. Bizim hocamız ve oyuncularımızın çoğunu yakından tanıyorum. O yüzden benim beklentim yüksek. Final neden olmasın diyorum."