‘Karius’un sorunu derinlerde olabilir!’

Sezon başında Liverpool’dan 2 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’a katılan Loris Karius, Siyah-Beyazlılar’da yaşadığı istikrar sorunuyla dikkat çekiyor.

Daha önce Monaco’da da çalışan İngiliz spor psikoloğu Phil Johnson, Alman file bekçisinin yediği hatalı gollerin arkasındaki nedeni anlattı.

Johnson, “Yalnızca Şampiyonlar Ligi finali senaryosu üzerinde çalışmamalıyız. Karius’un hatalarını anlamak için buraya kadarki süreci ve hataya neden olan öncü gelişmeleri irdelemeliyiz. Her oyuncu için daha derinlerde bir neden olabilir” dedi.