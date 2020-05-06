Beşiktaş'la problem yaşayan ve alacakları nedeniyle siyah beyazlıları FIFA'ya şikayet ettikten Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala tek taraflı olarak fesih işlemini gerçekleştirmişti. Genç file bekçisinin menajeri Florin Goll, konuyla ilgili FANATİK'e açıklama yaptı.





İşte Florin Goll'ün FANATİK'e verdiği o röportaj:

■ Kulüp ve Karius arasındaki problem neydi?

Yönetimle birkaç kez konuştuk ve ne yazık ki bize verdikleri sözleri yerine getirmediler. Beşiktaş, tarihi ve gelenekleri olan, harika taraftarlara sahip bir kulüp. Kulübün bazı yapısal problemleri var ve gelecekte başarılı olmaları için bunları çözmesi gerekiyor. Beşiktaş, Ali Naibi gibi işinde yetenekli bir sportif direktöre sahip olduğu için mutlu olabilir. Düşük bütçe ve kaliteli oyuncular seçerek rekabetçi bir takım kurabilirler.

■ Karius, ‘Sorunları çözmek için elimden geleni yaptım’ diyerek ne demek istedi?

Ödeme şartları ve yaşananlar karşısında çok sakin kaldık. Bununla ilgili kulübe yardımcı olmaya çalıştık. Ancak sonunda öyle bir sürece geldik ki, artık yapacak bir şey yoktu.

■ Oyuncunuz geçtiğimiz Ocak ayından beri maaşını alamıyordu ve FIFA’ya gitmişti. Şimdi ne olacak?

Dünyada bir oyuncuyla sözleşme imzalayan her kulüp gibi Beşiktaş da sözünde durmak ve yaptığı anlaşmanın şartlarına uymak zorunda. Sonuçta cebindeki para kadar çalışır ve sahip olduğun kadar harcarsın. Bu her yerde aynı. Dediğim gibi Loris, bu zorlu salgın sürecinde kulübe yardım etmeye hazırdı ama ödenmemiş maaşının koronavirüsüyle hiçbir alakası yoktu.

■ Karius’un, Beşiktaş’taki performansı hakkında neler söylersiniz?

Futbol bir takım sporu ve Karius da her zaman en iyi seviyede oynamaya çalıştı. Bundan sonra da formasını giyeceği takımın başarısı için her şeyini ortaya koyacaktır. O harika bir profesyonel sporcu. Beşiktaş kulübü ve taraftarlara büyük bir saygı duyuyor.

■ Karius’un kariyerindeki şanssız bir zamanında Beşiktaş’a geldiğini düşünüyor musunuz?

Karius, 22 yaşındayken 1 numara olarak Liverpool’a imzasını attı, 24 yaşında Şampiyonlar Ligi finali (2018) oynadı ve bundan önceki sezonda da harika bir performans gösterdi. Birçok kalecinin onun yaşında böyle bir başarıya ulaşmadığını düşünüyorum.

■ Bundan sonraki kariyer planı ne olacak, Liverpool’a geri dönecek mi?

Karius elbette parlak bir geleceği dört gözle bekliyor. Liverpool’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu yaz Liverpool’a dönecek ve sürecin nasıl gelişeceğini göreceğiz.

KULÜPTEN AÇIKLAMA VAR

Beşiktaş Kulübü, Alman kaleci Loris Karius’un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Karius’un kiralık sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kontratını tek taraflı feshettiği ifade edilerek, “Dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve kulübü Liverpool’a bildirmiştir” denildi.

Mehmet Çağrı Davran