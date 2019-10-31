Beşiktaş’ın geçen sezon Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, yönetim tarafından görüşme odasına çağırılacak. Siyah-beyazlılar geleceği hakkında sık sık çelişkili ifadeler kullanan Alman kaleciyle bir araya gelerek düşüncesini soracak.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli kalecinin Mayıs ayını beklemeden devre arasında ayrılmak isteyebileceği ileri sürüldü. Liverpool’a dönmenin yanı sıra kariyerine İngiltere veya Almanya’da devam etmeye sıcak bakan Karius’tan net bir cevap isteyecek olan siyah-beyazlılar, kaleci planlarını buna göre yapacak.

Yönetimin, Loris Karius’un ayrılık sinyali vermesi durumunda Fabri’yi yeniden kadroya katmaya çalışacağı öğrenildi. İki sene önce 6 milyon euro karşılığında Fulham’a transfer olan ancak İngiltere’de aradığını bulamayan İspanyol kaleci sezon başında Mallorca’ya kiralanmıştı.

(Milliyet)