Karius'un Beşiktaş'ta 9 maçı kaldı

Yönetimin seneye düşünmediği Alman kaleci Loris Kairus'la, taraftarların tepkisi sonrası ayrılma kararı aldı.

12 Mart 2019, Salı 07:26
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Karius'un Beşiktaş'ta 9 maçı kaldı

Beşiktaş'ta Karius için son yaklaştı. Sezon başında Liverpool’da 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu olan Alman file bekçisi, sezon sonunda gidiyor. Fabri’nin ardından büyük ümitlerle alınan ancak bekleneni veremeyen Karius’u yönetim sezon sonu göndermenin yollarını arıyordu.

Konya maçında taraftarların tepkisi üzerine 2. yarıya çıkmak istemeyen Karius’u Güneş ikna etmişti. Alman kaleci oyuna devam etmesine rağmen sezon sonu ayrılmak için menajerine talimat verdi. Karius 9 maç sonra Siyah-Beyazlı ekibe veda edecek.

Kaynak. Star

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