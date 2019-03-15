Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius’un alacakları için FIFA’ya yaptığı şikâyet nedeniyle siyah beyazlı kulübe henüz bir uyarı gelmedi. Alman Bild gazetesi, Karius’un 4 aylık alacakları için 20 Şubat’ta FIFA’ya şikâyette bulunduğunu yazmıştı.

Bu başvuruya dair kulübe ulaşan bir bilgi henüz yok. Diğer yandan siyah beyazlı yönetim kaynakları, Bild’in iddia ettiği gibi Karius’un 4 değil, 3 aylık alacağı bulunduğunu belirtti. Yine yıllık 5 milyon Euro aldığı iddiası da teyit edilmedi. Karius’u yıllık 1.4 milyon Euro aldığı kaydedilirken, puan başına da 2 bin Euro ödendiği ifade edildi. Karius’un primlerle birlikte yaklaşık 500 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci, Beşiktaş tarafından satın alınmak istenirse 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 25 yaşındaki eldiven, ilk sezonunda bugüne kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak: Hürriyet