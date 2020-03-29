Liglerin ertelenmesiyle ekonomik krizi daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Loris Karius'tan geldi.

Sabah'ın haberine göre; diğer futbolcular gibi üç aylık maaşı içeride olan Alman kaleci, alacaklarının ödenmesi için hukuki yola başvurdu ve kulübe ihtar gönderdi. 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde serbest kalma hakkını elde edecek olan Karius, kulüple ilişiğini kesse bile kalan maaşını da alabilecek.

Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'a ayrılmak istemesi halinde kapıyı sonuna kadar açacağı gelen bilgiler arasında.