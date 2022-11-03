Karius ve Diletta Leotta olay iddia! Bomba gibi düştü

Bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Alman kaleci Loris Karius, futbol kariyerinden çok aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.





Türk oyuncu Can Yaman, bir süre İtalyan sunucu Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı. Leotta, Yaman'dan ayrıldıktan sonra iki kişiyle daha ismi gündeme gelmişti.

Alman kaleci Karius ise Berlinli bir influencer ile birlikteydi, ancak Alman basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Karius, Diletta Leotta için Berlinli influencer sevgilisini terk etti.

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Öte yandan Karius'un terk ettiği influencer sevgilisinin instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Janine Wiggert olduğu ifade edildi.