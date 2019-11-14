Karius transferinde flaş gelişme

Son maçlarda kritik kurtarışlar yapan Karius, taraftarın gönlüne taht kurdu. Son 5 maçta bir gol yiyen Alman file bekçisi, Beşiktaş kariyerinini en formda dönemini yaşıyor.

Alman kalecinin bu iyi oyunu da, teknik heyet ve yönetimdeki kötü düşünceleri sildi. Hatta Karius’un kalması gündeme geldi.

Karar bekleniyor

Takıma aidiyet hissetmediği daha önce Şenol Güneş tarafından da vurgulanan kaleci, bu sezon takımın en konsantre oyuncularından birisi haline geldi. Teknik heyetten bir olumlu rapor gelmesi durumunda, Karius’un bonservisinin alınması için Liverpool ile görüşmelere başlanacak. (Takvim)