Karius sezon sonu yolcu!

Performansı hayal kırıklığı olan Alman kaleci gözden çıkarıldı. Beşiktaş, kiralık sözleşmesi 2020'de biten 25 yaşındaki eldiveni daha erken gönderebilmek için Liverpool'la masaya oturacak.

13 Mart 2019, Çarşamba 08:31
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Karius sezon sonu yolcu!

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti. Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi. Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var" sözlerini sütunlarına taşıdı.

(Sabah)

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