Karius: Şans için ritüellere inanırım

Kara Kartal’ın tecrübeli file bekçisi Loris Karius, Esquire Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. İlk olarak futbol hayatıyla ilgili konuşan Alman kaleci, “Futbol oynamaya 8 yaşındayken başladım. Benim için hep sadece futbol vardı. Futboldan sonraki favori sporum basketbol. Amerikan futbolunu da severim. Maçlardan önce şans getirmesi için yaptığım ritüeller var. Mesela önce sol eldivenimi takarım ve sahaya önce sol ayağımla basarım, bu kendimi iyi hissetmemi sağlıyor” dedi.

‘Haftada 3 defa maske yaparım’

Günlük bakımı ve giyim tarzıyla ilgili de konuşan Karius, “Çok spor yaptığım için saçlarımı her gün yıkıyorum. Haftada üç defa da maske yapıyorum ve argan yağı sürüyorum. Gardırobumun vazgeçilmez parçaları kesinlikle siyah jean ve siyah tişört. Ayrıca nereye gidersem gideyim güneş gözlüğü vazgeçilmezimdir. Deri ceket de gardırobumun olmazsa olmazlarından. Genellikle sade şeyler giyip tek bir parçaya vurgu yapmayı severim. Mesela çarpıcı bir çift spor ayakkabı veya ceket gibi” ifadelerini kullandı.